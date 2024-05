Battue par le Portugal, la Belgique éliminée dès le deuxième match

Avec un but encaissé en toute fin de rencontre, la Belgique s'est inclinée 0-1 face au Portugal jeudi pour son deuxième match de l'Euro de football féminin des moins de 17 ans en Suède. Les Belges occupent la dernière place du groupe B et sont éliminées de la compétition.

À Malmö, Mélanie Florentino a inscrit l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel (90e+3).

Plus tard dans l'après-midi, l'Espagne a dominé la Pologne 1-0 avec un but signé Ainoa Gomez (87e). Ce résultat élimine définitivement les Belges, qui ne peuvent plus terminer dans les deux premières places du groupe, qualificatives pour les demi-finales. La Belgique, qui a perdu son premier match 1-0 contre la Pologne, affrontera encore dimanche l'Espagne, vice-championne du monde et d'Europe. Les Espagnoles dominent le classement avec 6 points, trois de plus que la Pologne et le Portugal.