Beveren bat les jeunes de Genk, partage blanc entre les Futures d'Anderlecht et Ostende

Beveren s'est imposé (2-1) lors du match de la 16e journée de Challenger Pro League qui l'opposait aux moins de 23 ans de Genk samedi soir. Le vice-champion en titre de cette division remonte à la 6e place avec 26 points, devant le RFC Liège (25) et derrière Deinze (26).

Goduine Koyalipou (55e) a marqué le premier but de la partie au Freethiel (1-0). Thomas Claes a égalisé sur penalty (73e, 1-1), mais Jenthe Mertens a rendu l'avantage à Beveren quelques minutes plus tard (76e, 2-1) d'une belle frappe de loin.

Dans le même temps, les RSCA Futures, l'équipe U23 d'Anderlecht et Ostende se sont quittés sans but (0-0) au stade Roi Baudouin. Les Futures sont huitièmes avec 23 points et Ostendre est 12e avec 16 points.