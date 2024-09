"Ce n'est pas un nouveau départ" après un Euro décevant pour Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere, 23 ans, espère avoir plus de temps de jeu avec les Diables Rouges qu'à l'Euro, où il n'est monté qu'à deux minutes de la fin lors du huitième de finale perdu contre la France. "Bien sûr, c'était un Euro décevant pour moi et pour l'équipe, mais c'est derrière moi à présent", a confié l'attaquant de l'Atalanta en conférence de presse, mardi, à Tubize.

Vendredi, en annonçant la sélection, le sélectionneur Domenico Tedesco avait regretté de ne pas avoir pu plus utiliser le potentiel de De Ketelaere durant l'Euro. Le sélectionneur avait ajouté vouloir "essayer quelque chose de différent" et "apporter de la nouveauté" avant les qualifications à la Coupe du monde. "C'est agréable à entendre", De Ketelaere. "Mais je ne considère pas cela comme un nouveau départ. Je me sens prêt à aider l'équipe à faire de bonnes performances. Ma polyvalence est un avantage pour moi."

Concernant l'Euro, De Ketelaere pense que les Diables auraient pu se mettre "dans une meilleure position" et éviter la France en huitième de finale. "C'est une équipe du top. Et il y a eu ce but malchanceux. Ce sont les détails qui font la différence. L'entraîneur nous a un peu parlé de l'Euro, mais sans rentrer dans les détails."