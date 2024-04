Centième but pour Kevin De Bruyne avec Manchester City qui s'impose à Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta a mis les Eagles aux commandes et a surpris les visiteurs dès les premières minutes (3e, 1-0) mais Kevin De Bruyne a remis les pendules à l'heure avec une égalisation somptueuse et un tir excentré dans la lucarne opposée (13e, 1-1).

En seconde période, Rico Lewis a donné l'avantage à Manchester City dès le retour des vestiaires (47e, 1-2) avant de voir l'équipe de Pep Guardiola s'envoler au marquoir avec un but d'Erling Haaland, et De Bruyne à l'assist (67e, 1-3). Le Diable Rouge s'est offert un doublé 3 minutes plus tard (70e, 1-4), inscrivant là son 100e but avec Manchester City.

En fin de rencontre, Odsonne Edouard a réduit l'écart pour les locaux mais les Cityzens avaient la victoire bien en main (86e, 2-4).

De Bruyne a été remplacé dans le temps additionnel par Bernardo Silva (90e+2) alors que Jérémy Doku est resté sur le banc.