Chelsea lance une procédure disciplinaire contre Enzo Fernandez après un chant raciste

"Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous en profiterons pour faire de la sensibilisation. Le club a mis en place une procédure disciplinaire interne", a expliqué mercredi le club londonien dans un communiqué.

"La FIFA a pris connaissance d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et l'incident fait l'objet d'une enquête. La FIFA condamne fermement toute forme de discrimination de la part de quiconque, y compris les joueurs, les supporters et les officiels", a déclaré l'instance dans un communiqué.

Après la victoire en Copa América contre la Colombie (1-0) dans la nuit de dimanche, les joueurs argentins ont célébré leur sacre. Dans une vidéo live, les joueurs de l'Albiceleste ont chanté à la gloire de leur pays avant d'enchaîner sur un chant raciste faisait référence à certains joueurs de l'équipe de France. Ce chant avait déjà fait polémique après la victoire en finale de la Coupe du monde 2022 face aux Bleus.

Enzo Fernandez a présenté ses excuses après avoir partagé cette vidéo. "Cette chanson contenait des propos très offensants et il n'y a absolument aucune excuse", a écrit le milieu de terrain de 23 ans de Chelsea sur Instagram. "Je suis contre toutes formes de discrimination et je m'excuse d'avoir été emporté par l'euphorie de nos célébrations. Cette vidéo, ce moment et ces mots ne reflètent ni mes croyances ni ma personnalité."