Christian Streich quittera son poste d'entraîneur de Fribourg à la fin de la saison

"J'y ai longtemps réfléchi, nous avons longuement discuté mais l'équipe et le club ont besoin d'une nouvelle énergie. Ce club est ma vie et je suis énormément reconnaissant pour le magnifique soutien et l'affection que j'ai toujours reçus", a déclaré Streich dans une vidéo publiée par Fribourg sur les réseaux sociaux.

Streich, 58 ans, était présent à Fribourg depuis 29 ans. Il a débuté comme entraîneur de jeunes, puis comme assistant avant de devenir entraîneur principal en décembre 2011. Il a mené Fribourg à deux reprises en huitièmes de finale de l'Europa League et une fois en finale de la Coupe d'Allemagne, perdue contre Leipzig en 2022. Il avait été maintenu malgré la descente en 2015 et a fait remonter le club un an plus tard.