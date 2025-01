Antwerp-Union Saint-Gilloise EN DIRECT: les premiers cartons tombent... mais pas les occasions (0-0)

Cette fois, c'est Boufal qui est averti pour une faute de main évidente. On peut signaler une frappe lointaine de Janssen, mais pour le reste, c'est assez pauvre. Valencia prend jaune pour une petite faute.

Mauvaise intervention de Vanhoutte. Le milieu de l'Union se jette au sol et prend le pied de Van Den Bosch. Le jaune est largement mérité.

7'

L'Union répond

Après une bonne entame de l'Antwerp, on voit que l'Union commence à se montrer plus concret. On attend encore la première opportunité, mais les transitions commencent à se fluidifier.