Un calendrier démentiel, le dossier chaud de Lapoussin: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Antwerp-Union

Antwerp-Union Saint-Gilloise. Une affiche forcément attendue et imprévisible, entre deux équipes qui se connaissent par cœur et qui s'étaient déjà affrontées en finale de la Coupe de Belgique l'an dernier. Cette fois, l'enjeu, c'est une place dans le dernier carré de cette fameuse Croky Cup.

Aller loin en Croky Cup en brillant en championnat, c'est possible ?

L'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise doivent faire face à une situation comparable: en plus de viser les demi-finales de la Coupe, ils sont encore et toujours en lice pour disputer les Champions Play-offs en championnat. Mais alors que les matchs s'enchaînent, est-ce réellement possible de garder le même niveau de performance sur les deux tableaux, alors que l'aventure européenne aussi est encore en cours ?

"Il n'y a pas de secret pour combiner les compétitions. Il faut pouvoir faire des rotations et s'appuyer sur un noyau assez large, mais aussi qualitatif", nous répond Thomas Chatelle. Pour lui, ce sont les Bruxellois qui s'en sortent le mieux dans ce domaine. "Pour l'Union, pratiquement tous les postes sont doublés et les nouveaux se sont maintenant suffisamment intégrés pour apporter une plus-value à cette équipe. Alors qu'à l'Antwerp, j'ai l'impression quand même qu'au niveau des doublures, c'est un petit peu moins qualitatif", tranche-t-il d'ailleurs.

Mais tout n'est pas défavorable à l'Antwerp non plus. D'autant que les deux équipes ont une ambition commune. "Le Graal pour une équipe comme l'Union et comme l'Antwerp, ça reste la Ligue des Champions et pour l'atteindre, il faut briller dans le championnat. L'Antwerp a aussi l'avantage du calendrier, puisqu'eux n'ont pas dû et ne doivent pas jouer de match européen", rappelle notre consultant.