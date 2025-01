Croky Cup: Bruges maîtrise Louvain, Genk écrase Saint-Trond et s'offre un choc en demi-finale

Après un début de partie équilibré, les 'Blauw en Zwart' ont ouvert la marque via Christos Tzolis qui a parfaitement réceptionné un bon ballon d'Ardon Jashari, pour ensuite conclure du pied gauche (23e). Piqué par le but brugeois, les Louvanistes ont ensuite réagi à plusieurs reprises via Youssef Maziz (25e) et Chukwubuikem Ikwuemesi (40e), qui alertaient Nordin Jackers.

Juste avant la mi-temps, Konan Ndri, évitait la sortie de Jackers mais voyait son tir sauvé sur la ligne par Kyriani Sabbe (45e). En deuxième période, Bruges n'était pas loin de doubler la mise via Nilsson, mais Tobe Leysen arrêtait l'envoi du gauche de l'attaquant suédois (60e). Quelques minutes plus tard, Tzolis a doublé son compteur et celui de son équipe pour assurer la qualification brugeoise, sur un excellent service de Andreas Skov Olsen (69e).