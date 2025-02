L'analyse très cash de David Hubert après la qualification d'Anderlecht: "La prestation n'était pas bonne du tout, mais..."

Partager:

Anderlecht a fait match nul face à l'Antwerp (2-2) en demi-finale retour de Croky Cup ce jeudi soir, un score suffisant pour se qualifier en finale. David Hubert est revenu sur la rencontre.

Le coach parle de lucidité et de combativité pour les Mauves après le match nul (2-2) contre l'Antwerp en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. " Je suis très content pour les mecs, on n'est pas dans notre meilleure période, venir ici avec un petit but d'avance, il fallait rester lucide dans nos têtes, quand on voit ce qu'il s'est passé la semaine passée (défaite à La Gantoise, ndlr), ils allaient nous chercher, on devait avoir cette maturité dans nos décisions, dans nos réactions, dans nos émotions, dans nos frustrations fallait rester dans ce match jusqu'à la fin. " "Ce n'était pas notre plus belle prestation, loin de là, très loin de là", reconnaît le tacticien."Jouer contre 10 ce n'est pas plus facile, on l'a fait à Gand et on est très bien revenus dans le match aussi. Si je prends la première demi-finale en compte, c'était pour nous. Ici, on est venus montrer un visage de gars qui veulent se battre les uns pour les autres, qui y croient jusqu'au bout, qui ne se laissent pas dominer après un revers."

Un mot pour les supporters et l'équipe "Je suis très satisfait et content pour tous les supporters venus nous soutenir en nombre, et pour cette équipe où les matchs s'enchainent et après deux défaites, pouvoir se qualifier comme ça, je suis très content". Heureux pour Dendoncker "Chino(Huerta), et Angulo sont bien montés, enfin tous ceux qui sont montés, ils amènent de la fraîcheur et de la combativité, mais aussi de la qualité avec l'action de Chino avec ce but de Leander, ça fait plaisir pour lui qu'il puisse marquer et nous qualifier comme ça pour cette finale." Toujours des attentes à Anderlecht " Il y avait une attente aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura le 1er mai aussi, il y aura toujours des attentes à Anderlecht, quand tu joues pour avoir du succès, des titres, des coupes, des prix... C'est pour ça qu'on joue, qu'on vit. C'est notre passion de travailler très dur, et ce n'est pas facile, c'est que la quinzième (finale) on va aller là-bas avec la possibilité de la gagner et on va tout donner".