Des génies de chaque côté, un stade brûlant, une affiche folle: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Antwerp-Anderlecht en Croky Cup

Anderlecht se déplace à l'Antwerp, ce jeudi soir, en demi-finale retour de la Croky Cup. Un match qui s'annonce très disputé. On fait le point sur cette affiche en trois questions avec Silvio Proto.

Pour Anderlecht, la situation actuelle n'est pas idéale. Les Mauves restent sur deux défaites de rang, contre Hoffenheim et La Gantoise. Depuis ce match aller, ils n'ont même pris que 6 points, contre Courtrai et Malines.

Anderlecht se déplace à l'Antwerp, ce jeudi soir. Une rencontre évidemment délicate, alors que les deux équipes ont dans le viseur une place en finale de la Croky Cup. Après un succès 1-0, les Mauves ont un léger avantage, mais tout reste à jouer et rien ne semble totalement acquis. Alors qu'attendre de ce match ? On fait le topo avec Silvio Proto.

Pour Silvio Proto, les Mauves ont ce qu'il faut pour l'emporter. Ils pourraient notamment miser sur le système anversois, favorable à leurs qualités. "Ils ont une équipe qui part vite en reconversion offensive. Avec ce score, les équipes vont devoir se découvrir. Avec les joueurs rapides qu'ils ont sur les flancs, avec Huerta et Hazard, cela peut jouer en leur faveur", nous confie l'ancien gardien bruxellois.

Pour lui, les Bruxellois peuvent donc légitimement y croire, en capitalisant sur ce but inscrit au match aller.

L'Antwerp peut-il retourner la situation ?

Mais pour notre consultant, il serait naïf d'enterrer l'Antwerp trop vite. Ils restent sur une victoire solide contre Bruges et n'ont pas perdu depuis la demi-finale du 16 janvier dernier.

Silvio Proto se méfie d'ailleurs... du stade et de l'ambiance, qui pourraient peser sur le match. "Ils vont devoir gérer la pression du Bosuil", avertit Proto au sujet des joueurs anderlechtois. "L'Antwerp peut retourner la situation, ils ont une bonne équipe. On l'a vu à Bruges, or pour moi cette équipe est au-dessus de tout le monde en Belgique. S'ils peuvent le faire contre Bruges, ils peuvent le faire contre n'importe qui", précise-t-il ensuite.