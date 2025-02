Une série difficile, un coach en danger: pourquoi cette demi-finale de Croky Cup est déjà fondamentale pour Anderlecht

Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour le club et son coach : à l’Antwerp ce soir et puis dimanche contre ces mêmes Anversois en championnat, avant d’aligner des rencontres face au Fenerbahce (2 fois), Charleroi, l’Union, le Standard, Westerlo et enfin le Cercle. En championnat, les Mauves sont 5èmes avec 4 points d’avance sur le Standard, 7ème.

Et si les Champions Play-offs d’Anderlecht étaient en danger ? C’est une possibilité…

Un coach sous pression

Au début de son règne à Anderlecht, David Hubert avait convaincu les analystes et séduit les supporters. Au final, la direction anderlechtoise avait fait le choix de miser sur son jeune coach. Aujourd’hui, la tendance est moins positive. Les chiffres sont implacables : en championnat, sous Hubert, les Mauves ont gagné 8 matchs, partagés l’enjeu 3 fois, et surtout connu 6 fois la défaite.

Certaines ont fait plus mal que d’autres comme les déconvenues face à Dender et au Beerschot. Les prochaines semaines seront très importantes pour l’avenir européen des Mauves. Et de leur coach, peut-être… Hubert présente quand même des circonstances atténuantes : le noyau, composé en son temps par Fredberg, n’est pas le plus équilibré. L’addition se paie encore parfois… même si le nouveau directeur sportif a tenté de rectifier le tir au mercato hivernal.

L’Antwerp gonflé à bloc

Ce soir, Anderlecht affrontera une équipe anversoise surmotivée : elle a battu Bruges ce week-end dans les dernières minutes du match, elle est désormais quatrième en championnat, et elle ne vise rien de moins qu’une troisième finale de Coupe de Belgique consécutive. Attention danger ! De son côté, Anderlecht n’a plus gagné de trophée depuis 2017.