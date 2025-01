"Pas toujours beau à voir": l'entraîneur d'Anderlecht rend ses verdicts après la qualification d'Anderlecht en Croky Cup

Anderlecht a souffert, mais s'est imposé 0-1 contre le Beerschot pour valider sa place pour les demi-finales de la Croky Cup. Une rencontre délicate, qui ne rester pas dans les mémoires, mais qui a tout de monde rassuré le coach bruxellois.

Pour lui, ce but rapide, inscrit après moins de deux minutes, a fait basculer la rencontre. "Le plus dur était fait depuis le début", a reconnu David Hubert à notre micro. "Il fallait aussi tenir le coup. On sait que c'est très difficile de venir jouer au football ici, il fallait une autre manière d'être dangereux, en étant un peu plus directs. On leur a posé quelques problèmes en début de partie, mais au fur et à mesure, ça devenait un jeu de duels, surtout en deuxième période quand ils ont mis l'armada d'attaquants devant", a-t-il détaillé.