Un but et c'est tout: Anderlecht souffre mais sort le Beerschot et file en demi-finale de la Croky Cup

Anderlecht valide donc sa place dans le dernier carré et affrontera l’Antwerp en demi-finale. Bruges et Genk seront opposés l’un à l’autre dans l’autre duel de cette Croky Cup.

90'+7 C'est terminé ! La rencontre s'achève là-dessus. Anderlecht a souffert, mais les Mauves sont en demi-finale et affronteront l'Antwerp pour une place en fnale de cette Croky Cup !

90'+1 QUELLE OCCASION ! Anderlecht a eu une nouvelle frayeur ! Kosiah se retrouve seul devant Coosemans, mais il n'arrive pas à faire la différence. Quelle opportunité !

88' VERLINDEN ! Les Anversois frôlent l'égalisation ! Dendoncker sort d'abord une frappe lointaine de la tête, avant que Verlinden ne tente un lob audacieux vers le côté droit, c'est à côté !

83' Vazquez ! Voilà enfin une occasion mauve. Vazquez hérite du cuir à l'entrée de la surface, se retourne et frappe, mais c'est trop enlevé. Il est remplacé par Dolberg dans la foulée. Shilton, Platt, ça va le Beerschot ?#BEEAND #CrokyCup — Pär Zetterberg (@PouniYoutube) January 9, 2025

80' Fayed ! Fayed profite d'un dégagement adverse pour récupérer le cuir et tenter une frappe de loin. C'est encore une fois largement à côté du but.

73' Changements au Beerschot Fayed et Keita montent au Beerschot. Colassin est sorti. On a failli ne plus avoir de déf central là... #RSCA #Anderlecht #BeeAnd — Van Eylen Didier (@VanEylenDidier) January 9, 2025

67' C'est difficile Il y a peu d'occasions. Anderlecht n'arrive plus vraiment à construire et à conserver le cuir, tandis que les Anversois sont maladroits offensivement. Lapage remplace Sardella à Anderlecht, qui envoie aussi Thorgan Hazard et Amuzu à la place de Degreef et Dreyer.

59' VERLINDEN ! Le Beerschot est bien mieux dans la rencontre maintenant ! Verlinden tente à son tour de loin, mais son envoi est un peu trop tendre et surtout, trop imprécis.

52' HENDERSON ! Foket se trouve défensivement et le cuir est remis sur Henderson qui tente plein axe, mais il se loupe et envoie ça à côté du but de Coosemans. Attention pour Anderlecht ! Augustinsson qui sort sur blessure, quand ça ne veut pas ça ne veut pas #BeeAnd — Noco (@lamethodeDB) January 9, 2025

50' Le Beerschot attaque Avec la montée de Kosiah, le Beerschot a renforcé sa présence offensive. Ils sont revenus avec de bonnes intentions, mais la première occasion est pour Dreyer. Le joueur d'Anderlecht est décalé sur la droite du rectangle, mais son envoi enroulé est détourné par le gardien.

45' C'est reparti La seconde période est lancée. Foket a remplacé Augustinsson, blessé, du côté d'Anderlecht. Kosiah a remplacé Konstantopoulos dans l'autre sens. Anderlecht avec Leoni c'est quand même autre chose concernant la récupération #BEEAND @rscanderlecht @RTLsportsbe — Christophe (@Christophe_0606) January 9, 2025

45' C'est la pause Fin de la première période à Anvers. Elle s'achève sur un jaune pour Mbeh So. Anderlecht a marqué un but rapidement et semble, pour le moment, se contenter de ce petit avantage.

42' Anderlecht maîtrise Les Mauves ne sont pas vraiment mis en danger. Ils ne sont pas non plus flamboyants offensivement, mais ce but rapide les place dans une bonne position. Vazquez a eu quelques petites opportunités ces dernières secondes, mais rien de dangereux. Courage, capi. #BEEAND #CrokyCup pic.twitter.com/AYsmxk6ftC — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 9, 2025

33' VERLINDEN ! Verlinden est très bon jusqu'ici. Le joueur du Beerschot écarte son adversaire et décoche une bonne frappe depuis la gauche de la surface. C'est écarté par Coosemans.

30' Nouvelle tentative Anderlecht profite des largesses défensives adverses. Sur une frappe à distance, Shinton doit intervenir près de son poteau droit.

25' Dreyer tente sa chance Dreyer rentre un peu dans le jeu et frappe de loin. C'est dans la tribune. Voire dans la rue. Je pense et j’ai toujours pensé qu’Augustinsson était dix fois meilleur que N’Diaye. Bon, dix fois non, mais beaucoup meilleur, oui. Beaucoup plus sécurisant. #beeand — Daniel Lapraille (@DanielLapraille) January 9, 2025

21' Rits aussi prend jaune Rits est averti pour une faute d'antijeu. Un carton de chaque côté à présent.

19 Premier carton Konstantopoulos prend jaune pour une faute évidente sur Edozie.

16' COLASSIN ! Belle intervention de Colin Coosemans dans les cages bruxelloises ! Dagba avait fait un bon travail sur la droite du rectangle, pour trouver Colassin. Face à deux défenseurs, il parvient à trouver un angle de frappe et force le gardien à s'employer. C'est quand même un comble de jouer la #CrokyCup sur un champ de patates. #BEEAND — Le K. (@khryd_) January 9, 2025

13' C'est calme On sent que les Mauves entrent en mode gestion après ce but rapide. Les joueurs du Beerschot tente de réagir en contre.

7' Première réplique Le Beerschot a pris un coup sur la tête, mais ils ne renoncent pas. Verlinden rentre dans le jeu et tente de loin, mais le ballon passe à côté du poteau droit. C'était trop imprécis.

2' DEJA UN BUT ! Simic ouvre le score pour Anderlecht ! Sur un coup-franc venu de la gauche, Vazquez reprend de la tête et se heurte au gardien. Simic suit et pousse déjà ça au fond.

0' C'est parti ! On y est: le coup d'envoi est donné pour ce dernier quart de finale de la Croky Cup !

20h04 L'Union éliminé On le rappelle, hier, l'Union a subi une très lourde défaite, 5-1, contre l'Antwerp. Les Anversois rejoignent Bruges et Genk dans le dernier carré.

19h50 Le pelouse est endommagée L'une des grandes inquiétudes autour de ce match, c'est létat de la pelouse. Les jardiniers ont travaillé toute la journée pour la préparer, mais les dégâts sont considérables. À lire aussi De la neige, du sable pour remplacer le gazon: Beerschot-Anderlecht va se jouer sur une pelouse catastrophique

19h39 La compo anversoise Au Beerschot, quasiment aucun changement. On notera juste la présence de Matthys dans le onze, à la place de Reyners. MANNEKES!!! #BEEAND #WeAre13 #CrokyCup pic.twitter.com/VAO6Gq6i38 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) January 9, 2025

19h30 La compo d'Anderlecht Anderlecht va procéder à quelques ajustements.. Zanka, en instance de départ, n'est pas présent et cède sa place à Dendoncker dans l'axe défensif. Degreef et Leoni vont aussi débuter. Comme Sardella, de retour à droite. La feuille de match. #BEEAND #CrokyCup pic.twitter.com/MdZIvljxeR — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 9, 2025