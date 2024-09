De Bruyne frustré après la défaite contre la France: "Certains ne font pas leur travail"

"La France a été meilleure", a reconnu le capitaine Kevin De Bruyne au micro de VTM. "Nous étions à six derrière et il n'y avait pas de connexion. Même en seconde période, c'était ainsi, alors que nous étions menés. C'est ainsi. Il ne s'agit pas des transitions. Il s'agit de la manière de jouer. Il y a des gens qui n'accomplissent pas leurs tâches et après, tu as des problèmes."

"Je ne peux pas dire ici ce qui n'était pas bon et ce qui doit être meilleur dans les prochaines rencontres", a poursuivi De Bruyne. "A la mi-temps, je l'ai dit à l'équipe, mais je ne peux pas le dire aux médias. Comment doit-on s'améliorer? Il faut être meilleur à tous les points de vue. Le standard, c'est le top, mais si tu ne peux pas gérer le top, alors tu n'es pas assez bon. Et si tu n'es pas assez bon, tu dois tout donner et même cela n'a pas été fait par certaines personnes, et ça c'est clair. Je peux accepter que nous ne sommes pas aussi bons que l'équipe de 2018. Et je pense que je suis le premier à l'avoir dit. Mais il y a d'autres choses qui sont inacceptables."