De retour avec les espoirs, Hugo Siquet est prêt à assumer un nouveau rôle

Après avoir débuté avec les Diables Rouges en septembre, Hugo Siquet est de retour en équipe espoirs pour les deux rencontres de qualifications à l'Euro U21, à Malte (vendredi) et en Hongrie (mardi prochain). "J'ai un autre rôle, je peux guider les plus jeunes", a résumé le latéral mardi, à Tubize.

Sa première expérience avec l'équipe A était "incroyable au niveau émotionnel", a confié Siquet. "Pouvoir gouter à l'équipe première, les suivre pendant une semaine et demie et disputer mes premières minutes, c'était un rêve de gosse qui se réalisait. J'ai pris beaucoup d'expérience, fait de belles rencontres et je ne retiens que du positif."

En U21, il est prêt à assumer "un rôle de leader, où on peut guider les plus jeunes, les intégrer le mieux possible et, sur le terrain, les mettre à l'aise et montrer qu'on est là."