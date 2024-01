Décès de l'ancien international français Jean Petit, légende de l'AS Monaco

Arrivé à Monaco en 1969, Jean Petit a passé toute sa carrière en club à l'ASM, pour le compte de laquelle il a joué 429 matchs. Il a été champion de France en 1978 et 1982 et a remporté la Coupe de France en 1980. Il est le troisième joueur de l'histoire de l'ASM à avoir disputé le plus de matches derrière Jean-Luc Ettori (754) et Claude Puel (601).

Appelé pour la première fois en équipe de France en 1977 à l'âge de 27 ans, Jean Petit compte 12 sélections avec les Bleus, avec lesquels il a disputé la Coupe du monde en 1978 en Argentine.