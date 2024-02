Deinze domine le Beerschot et relance le suspense en tête du classement

Deinze a dominé le Beerschot 4-2 dans un match spectaculaire, dimanche, lors de la 22e journée de Challenger Pro League à la Dakota Arena. Les Orange et Noir sont désormais à égalité de points avec le leader anversois (42 unités chacun).

Souleymane Anne, au terme d'une contre-attaque éclair (34e), puis Gaetan Hendrickx, qui a bien suivi une frappe repoussée par le gardien adverse (42e), ont d'abord permis aux joueurs locaux de mener 2-0. Simion Michez a réduit le score avant la pause (45e+2), reprenant du bout du pied un centre deThibaud Verlinden (2-1).

Le Beerschot a égalisé en début de seconde période via Welat Cagro, après un mouvement collectif rapide (54e, 2-2). Deinze a repris l'avantage ensuite grâce à deux contre-attaques. Jellert van Landschoot, trouvé à gauche, a conclu en puissance (67e, 3-2) et Emilio Kehrer, lancé seul, a lobé le gardien du Beerschot pour marquer un quatrième but dans le temps additionnel (90e+5, 4-2). Le Beerschot a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion de Dean Huiberts (90e+2).