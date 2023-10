Deinze enfonce le Lierse dans la zone rouge et revient aux portes des playoffs

Après l'ouverture du score d'Hendrickx à la 35e minute, la situation s'est empirée lorsque Van Dessel a pris deux cartons jaunes coup sur coup et a laissé ses partenaires à dix pour courir après le résultat, à plus d'un quart d'heure du terme. Le Lierse n'a pas trouvé la faille, et a ainsi concédé sa 5e défaite de la saison. Seul le Standard U23 a fait pire, avec 6 défaites et 3 points, mais un match de moins.

Comme Beveren (14e, 6 points), qui avait joué les premiers rôles la saison dernière en Challenger Pro League, le Lierse devra se ressaisir s'il veut éviter la relégation réservée au deux derniers du classement. Deinze fait une bonne opération en remontant à la 7e place avec 13 unités, à un point du Patro et des playoffs.