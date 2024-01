Deinze s'impose à Ostende et reste dans la course pour la promotion

Après deux succès contre Zulte Waregem en championnat et le RWDM en Coupe, Ostende a été battu 0-1 par Deinze lors du match de clôture de la 19e journée de la Challenger Pro League dimanche. Le but de Jellert van Landschoot (27e) permet aux Flandriens de consolider leur troisième place avec 35 points, un seul de moins que le duo de tête composé par le Beerschot et Zulte Waregem. Ostende, qui a vu sa sanction de neuf points infligée par la commission des licences ramenée à six, reste dernier (13 points).