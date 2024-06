Dennis Praet quittera Leicester City à la fin de la saison

Dennis Praet ne sera plus un joueur de Leicester City au terme de la saison. Le club promu en Premier League a annoncé l'information sur son site internet. Le Belge arrive en fin de contrat et ce dernier ne sera pas renouvelé.

Formé à OHL, Dennis Praet a ensuite rejoint les jeunes de Genk en 2003 avant de partir chez les U19 d'Anderelcht sept ans plus tard. Promu en équipe A en 2011, il avait quitté le Parc Astrid pour la Sampdoria en 2016.

Praet, international belge à 15 reprises et Soulier d'Or en 2014, compte 107 rencontres sous le maillot de Leicester City avec cinq buts et sept passes décisives à la clé. Il aura également soulevé le Community Shield et le Coupe d'Angleterre en 2021 avant d'être sacré champion de la deuxième division anglaise en 2024.

Dans son communiqué, Leicester annonce également la prolongation de son buteur Jamie Vardy jusqu'en juin 2025 ainsi que les départs de Marc Albrighton, légende du club, et Kelechi Iheanacho.