"Des images horribles", selon le patron des arbitres de la FIFA Pierluigi Collina

Les images de l'agression subie par l'arbitre turc Halil Umut Meler au terme du match entre Ankaragücü et Rizespor, lundi, sont "horribles", selon Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA.

"Ni l'arbitre, ni l'homme, ne méritaient de vivre l'expérience qu'il a vécue", a déclaré Collina dans un communiqué publié mercredi par la fédération internationale. "Les images d'Halil Umut allongé au sol, avec ses mains qui protègent sa tête pendant qu'il était frappé par ses agresseurs, tout comme les images de l'hématome sous son œil, sont horribles."

"Ce qui est encore plus horrible, c'est que des milliers d'arbitres sont verbalement et physiquement agressés dans les niveaux inférieurs du monde entier, sans que cela ne soit rapporté par les médias", a poursuivi l'ancien arbitre italien. "Ils sont inconnus. Et la grande majorité d'entre eux sont des jeunes arbitres au début de leur carrière."