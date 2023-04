Des perquisitions en cours à l'OGC Nice dans le cadre de l'affaire Galtier

Galtier a réagi via un communiqué de son avocat et va "engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables".

L'entraîneur parisien est encore revenu sur l'affaire vendredi en conférence de presse avant le choc de samedi contre Lens. Il s'est dit "profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité". "J'ai grandi dans les cités et j'ai été élevé dans la mixité, avec des valeurs de partage et de respect de l'autre. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte."

"J'ai reçu de nombreux messages désagréables mais aussi d'autres de soutien de la part de joueurs, dirigeants et entraîneurs", a ajouté Galtier. "J'apprécie de recevoir ces messages dans un contexte, mais il faut aussi faire attention aux propos publics quand une affaire comme celle-là éclate."