Deux mois après l'Euro, les Diables retrouvent déjà la France à Lyon lundi

Tedesco ne pourra pas compter sur Maxim De Cuyper, blessé, et Arne Engels, suspendu. La blessure de De Cuyper obligera l'entraîneur italo-allemand à revoir quelque peu ses plans puisque le latéral gauche avait été titularisé contre Israël. Trois options s'offrent à lui, avec Thomas Meunier, Timothy Castagne et Arthur Theate, qui a souvent été utilisé à gauche par Tedesco.

La Belgique a bien commencé son parcours en Ligue des Nations, avec une victoire 3-1 sur Israël dans le contexte particulier d'un match "à domicile" joué à Debrecen, en Hongrie, et à huis clos pour des raisons de sécurité. Les Diables n'ont pas forcément brillé, mais ont assuré l'essentiel et engrangé de la confiance, alors que le sélectionneur Domenico Tedesco a lancé une opération "renouvellement de l'effectif" en vue des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Comme lors de la conférence de presse pour annoncer sa sélection, Tedesco a encore regretté, à la veille de la rencontre, s'être "un peu trop adapté" au jeu de l'équipe de France lors du huitième de finale de l'Euro, perdu 1-0. Mais le contexte sera néanmoins différent lundi à Lyon puisqu'il ne s'agit pas d'un match à élimination directe, mais du match aller d'une double confrontation dans une phase de groupes. Et la pression sera probablement plus du côté des Bleus, battus 1-3 par l'Italie en ouverture et déjà dos au mur.

La Belgique s'est imposée lors de sa dernière visite en France, lors d'un amical en 2015 (3-4). Mais les Diables n'ont plus battu les Bleus en match officiel depuis 1981 et une victoire 2-0 en qualifications au Mondial.