Anthony Moris retrouve la Belgique dix ans après sa première sélection avec le Luxembourg

À l'époque, le natif d'Arlon portait pour la première fois le maillot de l'équipe nationale luxembourgeoise après avoir fait ses classes dans les équipes d'âge avec la Belgique. Battu 5-1, avec un triplé de Romelu Lukaku, Moris n'a pas oublié la rencontre qui faisait office de préparation à la Coupe du monde au Brésil pour les Diables Rouges.

"Je me souviens très bien de ce match", a expliqué le portier en conférence de presse au stade Roi Baudouin, vendredi. "À l'époque, c'était ma première sélection, j'étais jeune et émotif. C'était une découverte au plus haut niveau. Je me souviens avoir fait les gros yeux à l'époque. Aujourd'hui, dix ans plus tard, j'en suis à ma 65e sélection et je ne suis plus le même gardien de but."