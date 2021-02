Belgique-Pays Bas EN DIRECT: les Flames tiennent bien le coup (0-0)

SUIVEZ LE MATCH EN DIRECT VIDÉO SUR RTL PLAY

Le direct

11' - GROSSE ALERTE ! Odeurs dévie une jolie tête et le ballon file sur la barre transversale.

9' - Les Flames sont bien en place. Les Pays-Bas gardent le ballon mais jusqu'ici, ça tient le choc côté belge.

2' - Première opportunité néerlandaise. Mais Odeurs sort un bon arrêt.

0' - Le coup d'envoi est donné !

Les compositions

Belgique: Odeurs, Deloose, Biesmans, Tysiak, Philtjens, Minnaert, Cayman, Missipo, Vanmechelen, De Caigny, Wullaert

Pays-Bas: Van Veenendaal, Van Dongen, Nouwen, Van Der Gragt, Wilms, Spitse, Van De Donk, Groenen, Martens, Midema, Roord.

L'avant-match

L'équipe nationale belge féminine de football défiera ce jeudi soir (20h) les Pays-Bas au stade Roi Baudouin puis se rendra en Allemagne dimanche. A côté du défi sportif que représentent ces duels amicaux contre deux nations du gratin, ils doivent aussi, et surtout, promouvoir la candidature commune des trois pays pour l'organisation du Mondial 2027.



Quatre mois après avoir annoncé le lancement d'un dossier conjoint afin d'accueillir la Coupe du monde 2027, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont donc organisé un triptyque en ce début d'année 2021. Il constitue une étape symbolique dans le cadre de la candidature baptisée 'Three Nations, One Goal'. Pour leur premier duel de l'année civile 2021, les Red Flames défieront l'équipe championne d'Europe et vice-championne du monde, qui pointe au quatrième rang du classement mondial.

Dimanche, la formation d'Ives Serneels enchaînera avec l'Allemagne, deuxième au classement FIFA.

