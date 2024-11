"C'est le grand frère": les superbes compliments d'un Diable Rouge pour Romelu Lukaku

Forcément, ce retour est un sujet de discussion. Dans le vestiaire, cependant, le sentiment général semble positif. Plus encore en l'absence de Kevin De Bruyne, forfait en octobre et qui ne désirait plus jouer en Ligue des Nations en 2024. Dodi Lukebakio, qui a disputé 17 matchs sur 22 sous l'ère Tedesco, n'a pas caché son bonheur de retrouver Lukaku cette semaine.

C'est évidemment l'un des sujets forts de cette trêve internationale: le grand retour de Romelu Lukaku dans le groupe des Diables Rouges, qui retrouve l'équipe nationale pour la première fois depuis la fin d'un Euro 2024 où il n'a jamais su se montrer à son niveau. Après une sortie médiatique où il admettait avoir des doutes sur son futur en sélection, Lukaku a repris un peu de poil de la bête et a décidé d'honorer sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations contre l'Italie et Israël.

"C’est évidemment très positif de le revoir avec nous. Tout le monde sait à quel point Romelu est important", a d'abord confirmé le joueur de Séville, qui est en forme cette saison avec ses 5 buts en 13 rencontres en club. "Romelu est un leader naturel et il nous apprendra sans aucun doute beaucoup de choses. C’est le grand frère". Pour lui, que Lukaku s'énerve dans le vestiaire n'est pas du tout un problème et le Diable Rouge en est bien conscient. "Cela fait partie du football de dire les choses quand on ne reçoit pas le ballon. On est tous des compétiteurs, c’est normal", a conclu Lukebakio.

Solide en Espagne, Lukebakio, qui a les faveurs de Domenico Tedesco, peut sérieusement croire en une titularisation sur l'aile droite contre l'Italie et Israël. Romelu Lukaku, lui, devrait également en être.