Dans le Vestiaire conquis par la présence de cette "surprise" dans la sélection des Diables Rouges: "Je ne comprendrais pas qu'on passe à côté"

Jérémy Taravel est satisfait des choix du coach français : "Je pense que c’est une bonne liste avec un nouveau sélectionneur, Rudi Garcia, que j’ai connu à Lille. Je pense que c’est important de le laisser travailler dans un premier temps. Il y a eu beaucoup de remous dans la sélection belge ces derniers temps."

"Le laisser tester aussi, voir un mix entre expérience et jeunes joueurs. Pour moi, c’est ça le plus important pour la sélection belge," souligne l’ancien joueur. "C’est vraiment de le laisser travailler, de voir les joueurs, et il y a quand même de beaux joueurs. Quand je vois Raskin-Tielemans au milieu de terrain, ça peut faire mal. J’espère que Rudi Garcia trouvera l’ossature et l’osmose dans cette équipe qui a besoin de se reconnecter seulement sur le football."