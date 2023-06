De Bruyne ne voit pas City comme favori face à l'Inter samedi: "En Finale c'est du 50/50"

Au début de la saison, peu d'observateurs voyaient l'Inter en finale. Manchester City sera le favori à l'Atatürk Olympic Stadium. Les hommes de Pep Guardiola viseront le triplé, après avoir gagné la FA Cup et le titre de champion d'Angleterre.

De Bruyne reste néanmoins prudent à deux jours du match et ne sous-estime pas l'équipe milanaise. "Vous ne vous retrouvez pas en finale de Ligue des champions si vous n'êtes pas au top" a déclaré le joueur de 31 ans. "Ils ont réalisé un doublé en Italie (Coupe et Supercoupe, ndlr) et ils ont pratiquement gagné tous les matches qu'ils ont joués en cette fin de saison. C'est une finale et ce sera donc du 50/50."