Déçu, mais amoureux, envers et contre tout

C'est donc terminé pour l'Euro 2024. Trop tôt, sans doute. Les Diables Rouges n'ont pas séduit grand monde, en nous rappelant que l'époque d'une Belgique toujours chatoyante était sans doute révolue. 2018 n'était qu'un épisode merveilleux, le plus beau, sans doute, de toute une génération. Depuis lors, c'est plus compliqué, sans pour autant être catastrophique, comme certains ont tendance à essayer de nous le faire croire.

Le négativisme, c'est non

Alors oui, on peut critiquer et s'interroger sur certaines choses au terme de cet Euro 2024. Ce match contre la Slovaquie, l'approche tactique, le jeu plus défensif et le manque d'efficacité, tout cela intrigue. On peut légitimement poser des questions, soumettre son opinion et ses avis. Mais je suis un peu surpris par la virulence naissance d'un public belge qui oublie certaines choses, certaines réalités, bercé par des rêves qui ne sont plus que lointain.