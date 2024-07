Vertonghen, Lukaku, De Bruyne: des Diables Rouges vont-ils raccrocher après l'Euro 2024 ?

Les Diables Rouges sont donc éliminés de l'Euro 2024. L'équipe belge y a cru mais elle n'ira pas plus loin. De quoi envisager la retraite internationale pour certains joueurs ?

> Regardez Dans le Vestiaire en intégralité sur RTL Play

Les Diables Rouges n'iront donc pas plus loin dans cet Euro 2024. L'équipe nationale a été éliminée par la France après une nouvelle défaite douloureuse, subie à Düsseldorf contre l'équipe de France. Un véritable coup dur pour certains de nos joueurs les plus expérimentés, qui n'auront pas su emmener la nouvelle génération plus loin dans un grand tournoi. Du moins, pas cette fois.

À lire aussi "C'est trop tôt pour le dire": Kevin De Bruyne ne ferme pas la porte à une retraite internationale

Se pose donc la question de l'avenir de certains joueurs. Vertonghen, Lukaku et De Bruyne, à respectivement 37, 31 et 33 ans, vont-ils raccrocher avec l'équipe nationale après ce parcours délicat ? Rien n'est impossible, selon De Bruyne, qui avoue qu'il va devoir y réfléchir. Mais nos consultants, interrogés Dans le Vestiaire, n'y croient pas vraiment. "C'est difficile, quand tu es joueur, de prendre une décision d'arrêter sur une élimination comme ça. Je ne vois que Vertonghen qui pourrait arrêter. Lukaku va continuer", lance même Silvio Proto.