"Un ennui assez immense", "La fin de la soi-disant génération dorée": la presse européenne tacle les Diables Rouges, éliminés de l'Euro 2024

La France est donc qualifiée pour les 1/4 de finale de l'Euro 2024. Les Bleus ont su dominer la Belgique, de toute justesse, en s'imposant 1-0 sur une ouverture du score tardive, concédée par Jan Vertonghen auteur d'un autobut. La presse européenne a évidemment analysé ce match, non sans exprimer sa déception face à un choc entre voisins franchement critiqué.

"Un ennui assez immense"

On commence par un passage par la presse française, évidemment. Les vainqueurs ont souligné leur joie de voir les Bleus se qualifier, mais n'ont pas non plus caché leur déception. "La France et la Belgique n’étaient pas les équipes les plus spectaculaires de la phase de groupes, loin de là, et ce huitième de finale de l’Euro a reflété leurs limites et les ambitions de deux blocs avant tout obsédés par la solidité. C'était d'un ennui assez immense", a même écrit le journal L'Equipe.