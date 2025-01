Des débuts prometteurs, l'affaire Courtois, mais surtout des échecs: retour sur l'ère Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges

Les débuts sont séduisants: une victoire 0-3 en Suède en qualifications à l'Euro suivie d'un succès historique 2-3 en Allemagne, avec la manière, en préparation. Même privés de Kevin De Bruyne, blessé, les Diables connaissent des qualifications relativement tranquilles, enchaînant les victoires. Tedesco n'hésite pas à lancer des jeunes et semble négocier parfaitement la transition entre la "génération dorée" et la nouvelle.

Sous la houlette du natif de Rossano, la 'nouvelle' Belgique aligne 14 matchs sans défaite avant d'arriver à l'Euro. L'Union belge est ravie et, lors de la présentation du maillot dédié à Tintin au musée Hergé, le CEO de l'époque Piet Vandendriessche annonce la prolongation du contrat de Tedesco jusqu'en 2026.

Seule ombre au tableau: l'affaire Thibaut Courtois qui a éclaté en juin 2023 entre la réception de l'Autriche et le déplacement en Estonie. Frustré de ne pas avoir été nommé capitaine contre l'Autriche, le gardien quitte le rassemblement, brouillé avec le sélectionneur. On ne le reverra plus en équipe nationale durant l'ère Tedesco. Matz Sels puis Koen Casteels ont beau suppléer parfaitement le gardien du Real Madrid, la saga Courtois va coller à Tedesco comme le sparadrap du capitaine Haddock.

L'échec de l'Euro 2024

Vient alors l'Euro en Allemagne. Les Diables s'y présentent en confiance, en tant qu'outsiders. D'autant que le groupe est, sur papier, l'un des plus faciles. Mais les Belges se prennent les pieds dans le tapis d'entrée de jeu contre la Slovaquie: défaite 0-1. Le choix de Tedesco d'aligner Yannick Carrasco comme arrière-gauche interpelle. La victoire contre la Roumanie 2-0 relance la machine et permet aux Diables d'avoir leur sort en mains lors de la dernière journée. La qualification est obtenue grâce à un nul vierge, mais les supporters belges sifflent leurs joueurs, qui ont préféré protéger le 0-0 dans le final. Ce score envoie la Belgique dans une partie de tableau plus difficile, avec un huitième de finale contre la France. Les Diables s'inclinent 1-0 et Tedesco reconnaitra s'être "trop adapté" à l'adversaire.