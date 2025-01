Qui pour succéder à Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges? Deux entraineurs français se dégageraient

Vincent Mannaert, le nouveau directeur sportif de la fédération aurait placé deux entraineurs français tout en haut de sa short list selon HLN et Sudinfo: Thierry Henry et Rudi Garcia.

Le premier cité a démenti l'information dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC. "Vous m’apprenez quelque chose", s'est étonné l'ancien adjoint de Roberto Martinez quand la rumeur le désignant comme futur sélectionneur des Diables Rouges a été évoquée. Alors, info ou brouillage de piste? Seul l'avenir nous le dira, mais Henry s'est tout de même dit "ouvert à tout".

L'autre piste privilégiée mènerait donc à Rudi Garcia, ancien coach de Lille, de la Roma, de Marseille, de Lyon, d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, ou, plus récemment, de Naples. Le Français de 60 ans n'a plus retrouvé de banc depuis plus d'un an et pourrait donc rebondir chez nous.

D'autres pistes explorées

Toujours selon nos confrères, Vincent Mannaert aurait également exploré d'autres pistes. Xavi aurait par exemple été sondé, mais aurait refusé, privilégiant un poste d'entraineur dans un club. Même son de cloche du côté d'Erik Ten Hag, l'ancien coach de Manchester United qui ne passera donc pas de Red Devils en... Red Devils.