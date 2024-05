Domenico Tedesco dévoilera sa liste pour l'Euro 2024 mardi à Tubize

La saison terminée pour la grande majorité des clubs, les regards se tournent désormais vers l'équipe nationale et le prochain championnat d'Europe en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Jusqu'à 26 joueurs pourraient être du voyage, comme l'a autorisé l'UEFA, mais Domenico Tedesco n'a pas caché son envie de garder un groupe réduit. Il devra, quoi qu'il arrive, rendre une liste définitive de 23 à 26 joueurs auprès de l'UEFA le 7 juin prochain.

L'incertitude entoure les cas de certains blessés, dont deux titulaires indiscutables sous l'ère Tedesco: Jan Vertonghen et Arthur Theate. La défense pourrait d'ailleurs réserver son lot de surprises, avec la rumeur d'un retour d'Axel Witsel et Toby Alderweireld se faisant de plus en plus insistante.