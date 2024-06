Domenico Tedesco pointe une équipe à deux visages, "moins structurée après le repos"

Après six changements au repos, "nous étions moins structurés", a poursuivi le sélectionneur national. "Nous avons perdu le ballon trop souvent et nous avons laissé passer des occasions. C'est regrettable, mais quelque part compréhensible compte tenu des remplacements. Mais nous devions être capables de mieux contrôler la situation. Le Monténégro a pu nous mettre sous pression trop facilement. Avant la mi-temps, nous avions un bon pressing. Après la mi-temps, le deuxième ballon était trop souvent pour les Monténégrins."

L'absence du capitaine De Bruyne en deuxième période s'est fait ressentir. "Kevin est un joueur clé, mais il ne faut pas oublier que nous venons de jouer plus d'un an sans lui. Et il y a eu de bons matches. Mais avec lui, beaucoup de choses sont plus faciles".

Le pénalty dans les derniers instants a semé le grabuge entre les candidats Doku, Openda et Trossard. "Cela montre qu'ils veulent marquer", a dédramatisé Tedesco. "Je ne pense pas qu'il y ait eu tant de discussion. Les tireurs sont désignés avant chaque rencontre."

L'efficacité a parfois manqué, alors que Romelu Lukaku était assis en tribune. "Il était prêt aujourd'hui, mais nous avons décidé de ne pas le faire jouer. Il sera bien là samedi", pour le match face au Luxembourg.