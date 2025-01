Domenico Tedesco réagit à son licenciement: "Nous avons réalisé de grandes choses ensemble"

Tedesco, 39 ans, avait été nommé sélectionneur en février 2023, succédant à Roberto Martinez. Après des débuts intéressants, il a fait les frais des récents résultats dont une élimination en huitièmes de finale de l'Euro et du bilan de 4 points sur 18 en Ligue des Nations.

Le désormais ex-sélectionneur est "sûr à 100 % que l'équipe s'imposera contre l'Ukraine (en barrages de la Ligue des Nations en mars, ndlr.) et se qualifiera pour la Coupe du monde". "Cette équipe n'en est qu'au début de son développement et fera encore sensation dans les années à venir. Du fond du cœur, je souhaite le meilleur aux joueurs, aux formidables employés de la fédération et aux supporters."

Peter Willems, CEO de l'URBSFA, a souligné le travail de Tedesco qui a "réalisé d'excellents débuts en tant qu'entraîneur fédéral, prouvant que de grandes choses sont possibles même après les adieux de la précédente génération" et "intégré un certain nombre de jeunes joueurs dans l'équipe".

"Nous tenons à le remercier, ainsi que son équipe, pour leur travail et leur engagement, et nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir."