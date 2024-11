"Il n'y a pas d'excuse": Dodi Lukebakio ne se cache pas après la terrible défaite des Diables Rouges contre Israël

Présent face à la presse après la rencontre, Dodi Lukebakio, titularisé sur l'aile droite, ne s'est pas caché. Pour lui, la Belgique n'a pas été à la hauteur. "C'est dommage la façon dont on perd aujourd'hui, on a vraiment dominé, on a eu des occasions. Le foot ne pardonne pas, quand on ne marque pas et qu'on leur donne un cadeau. On finit par perdre", s'est-il empressé de déclarer, interrogé par Emiliano Bonfigli.

Pour lui, les Diables Rouges ont désormais besoin de réfléchir et d'agir. Et vite. Domenico Tedesco l'a d'ailleurs indiqué à ses joueurs en fin de rencontre. "Il sait que ce n'est pas facile pour nous pour le moment. Dans ce genre de situations, il faut être positif et continuer à travailler. On vit cela ensemble. On a besoin de temps, mais on devait gagner contre Israël, ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'excuse. Mais il faut l'assumer et que l'on reste soudés", a précisé le joueur de Séville.

La suite, ce sera le coup d'envoi des qualifications pour le Mondial 2026, qui débuteront au mois de mars.