Jan Vertonghen sur son retour: "Physiquement, je me sens bien"

De retour aux côtés de Wout Faes au coeur de la défense, Vertonghen a tenu les 90 minutes pour sa 154e cap sous le maillot national. "J'ai bien travaillé avec le staff médical pour revenir. J'ai eu un peu plus de mal dans les dix dernières minutes. Mais je me sentais bien et je suis content de mon niveau physique."

Rapidement lancés par un but de Youri Tielemans après 73 secondes, les joueurs belges ont dû attendre la 80e minute pour assurer la victoire grâce à Kevin De Bruyne. "Nous avons eu beaucoup d'occasions pour marquer et finalement il y a eu un peu de stress jusqu'au but de Kevin. Romelu a encore été malheureux avec un nouveau but annulé mais il a été très important. Il a travaillé comme jamais et je suis fier de lui. Il est important pour notre équipe, même quand il ne marque pas."