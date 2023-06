Jan Vertonghen surpris par le départ de Courtois: "Former un groupe est aussi important"

"Ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire", a assuré Vertonghen. "Mais je n'ai jamais été le meilleur gardien du monde et je ne le serai jamais. C'est un honneur d'être Diable Rouge, et d'en être le capitaine. Je me suis aussi retrouvé dans une situation où j'attendais le brassard. Finalement, quelqu'un d'autre en a hérité, ce n'est pas agréable, cela fait mal à votre honneur. Mais il faut aller de l'avant. Je n'ai jamais pensé à arrêter. Apparemment, le mal était plus profond chez Thibaut et je ne le savais pas."

S'il reconnait l'importance de Courtois comme joueur, Vertonghen souligne aussi que personne ne peut se mettre au-dessus du groupe. "Thibaut est le meilleur gardien du monde depuis longtemps et j'aurais aimé l'avoir avec nous mais le processus pour former un groupe est aussi important. Ce processus est maintenant perturbé et une solution devra être trouvée. Demain (mardi, ndlr.), nous avons un match et puis il y aura trois mois pour laisser les choses se calmer. Nous devons trouver un moyen de sortir de cette situation car elle est très sérieuse."