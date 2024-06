La Belgique et le Monténégro s'affronteront pour la deuxième fois dans leur histoire

Il s'agira de la deuxième confrontation entre les Diables et le Monténégro, devenu indépendant en 2006. Le 25 mai 2012, les deux pays s'étaient déjà affrontés en amical à Bruxelles. Marc Wilmots avait alors vécu son premier match à la tête des Diables Rouges après le départ de Georges Leekens pour le Club Bruges. Il restera sélectionneur national jusqu'à l'élimination de la Belgique à l'Euro 2016 en France.

Le match entre la Belgique et le Monténégro s'était soldé par un nul 2-2 en 2012. Kevin Mirallas et Eden Hazard avaient inscrit les buts belges, tandis que Jan Vertonghen et Axel Witsel faisaient partie des titulaires. Romelu Lukaku était resté sur le banc.

Une semaine plus tard, les Diables Rouges avaient perdu de justesse en Angleterre (1-0) après une excellente prestation, donnant naissance à la génération dorée. Sa première victoire était arrivée quelques mois plus tard contre les Pays-Bas (4-2) lors d'un match amical.