La Slovaquie, au complet, espère "ne pas perdre" contre la Belgique

"La Belgique est favorite, mais tout dépendra du match en lui-même", a déclaré le sélectionneur de la Slovaquie Francesco Calzona dimanche lors de la conférence de presse de veille de match. "Si nous jouons bien, je me contenterai d'un match nul. J'espère que l'équipe va se surpasser, mais le plus important sera de ne pas perdre".

Les Belges ont, pour leur part, plusieurs blessés en défense. "On parle du N.3 au classement FIFA. La Belgique a peu de lacunes. Ses remplaçants sont de haut niveau. Pour faire un résultat contre eux, il nous faudra être au top dans tous les domaines".

Calzona évolue en 4-3-3 offensif, en se basant sur un trio défensif solide, composé de Milan Skriniar, David Hancko et Stanislav Lobotka. Les Diables sont bons en contre et les Slovaques risquent donc de se faire surprendre. "Il faut jouer avec le pressing, sinon on laisse trop d'espaces à la Belgique. Nous avons notre propre style, même s'il est possible que nous ne pressions pas très haut cette fois-ci. Je ne suis pas trop inquiet de la contre-attaque belge. Ils ont aussi d'autres qualités, comme celle de garder le ballon dans les petits espaces."