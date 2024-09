La tuile chez les Bleus: un jeune talent sera absent contre les Diables Rouges

Zaïre-Emery "s'est blessé au mollet lors de son entrée en jeu face à l'Italie", vendredi, a expliqué la FFF. Les examens effectués samedi ont confirmé une "lésion musculaire".

À lire aussi Le geste technique magnifique de Julien Duranville pour sa première apparition avec les Diables Rouges

Le jeune milieu de terrain, 18 ans, compte 4 apparitions et 1 but en équipe nationale. La France a été battue 1-3 par l'Italie vendredi soir et sera déjà dos au mur face aux Diables Rouges.

Les deux équipes se retrouveront un peu plus de deux mois après le huitième de finale de l'Euro gagné 1-0 par les Bleus.