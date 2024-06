Le jour de repos "était prévu", d'après le directeur opérationnel Jelle Schelstraete

Un moment informel avec le directeur technique Frank Vercauteren et Schelstraete a été tenu en lieu et place de la conférence de presse prévue initialement. Pour le second, il est "important d'avoir un jour libre", après la visite des familles qui a eu lieu mardi.

"Les joueurs ne s'entraînent pas non plus dix jours de suite lorsqu'ils sont en en club. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les familles ne sont plus présentes, ce jour de repos offre donc une opportunité de stimulation physique et mentale. En club, les joueurs se reposent le lendemain des matchs et bénéficient ensuite d'un jour de repos. Nous ne voyons aucune raison de changer cela."