"Le Qatar, c'est du passé", annonce un Kevin De Bruyne concentré sur l'avenir et l'Euro

"Je ne vois pas cet Euro comme une revanche", a expliqué le milieu de terrain de Manchester City à la veille du premier match. "Le Qatar a été une déception, mais c'était il y a un an et demi. L'Euro est un nouveau tournoi, avec un nouvel entraîneur et une équipe qui a changé de moitié. Ce qui s'est passé est derrière nous, et il est inutile de s'éterniser dessus."

L'enthousiasme règne dans un groupe "affûté, avec tout le monde prêt à débuter ce tournoi. Il faudra trouver un dynamique positive dès l'entame. L'équipe est prête et a beaucoup d'énergie pour réussir quelque chose de bon."