"Les choses ont changé" pour Jérémy Doku, qui endosse un nouveau rôle chez les Diables

Domenico Tedesco avait justement donné pour consignes aux Diables Rouges de prendre le match face à l'Azerbaïdjan très sérieusement. "Nous avons été très sérieux, comme cela s'est vu sur le terrain", a salué Doku, qui n'a pas manqué de féliciter son capitaine Romelu Lukaku pour ses quatre buts. "Il a été très efficace, mais je n'en suis pas surpris. Il a les qualités pour, et il nous a bien aidés."

Sur le plan individuel, le joueur de Manchester City n'a pas trouvé les filets, mais il se satisfait de deux assists. "Je suis plus efficace qu'avant, même s'il est dommage que je n'aie pas pu marquer." Les déboulés de Doku ont soulevé les hourras du public. "Si les gens me voient comme une attraction, tant mieux", a-t-il apprécié. "J'entends beaucoup mon nom et cela fait plaisir. Je joue pour moi, pour l'équipe et pour que nous gagnions. C'est ça, l'important pour moi!"