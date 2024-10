Ligue des Nations: les Bleus seront privés d'un de leurs défenseurs contre les Diables Rouges

Le défenseur central Dayot Upamecano est forfait pour les matches de Ligue des Nations de l'équipe de France contre Israël et les Diables Rouges, pour lesquels il sera remplacé par Loïc Badé, a annoncé lundi la fédération française de football (FFF).

Le sélectionneur Didier Deschamps est déjà privé de son capitaine Kylian Mbappé, non retenu alors qu'il a pourtant joué la semaine passée avec le Real Madrid mercredi en Ligue des champions et samedi en Liga. La France affronte Israël jeudi à Budapest (Hongrie) et la Belgique au stade Roi Baudouin le lundi 14 octobre.