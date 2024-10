"C'est le Docteur Maboul": choqués, nos consultants ne cachent pas leur colère après la sélection de Domenico Tedesco

Domenico Tedesco a dévoilé, vendredi dernier, sa liste pour les deux prochains matchs des Diables Rouges, qui affronteront l'Italie jeudi et la France lundi prochain en Ligue des Nations. Une liste amputée des deux cadres de l'équipe, à savoir Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, tous deux épargnés pour revenir en forme. Pourtant, Lukaku a joué ce week-end, par exemple. Les choix font donc grincer des dents sur le plateau du Vestiaire.

"J’ai l’impression qu’il n’a pas de pression", lance Kevin Mirallas, visiblement surpris. "La Ligue des Nations, c’est quasiment fini, pourtant on prend 3/6, on prend plein de jeunes, Kevin ce n’est pas grave, on le reprendra pour la Coupe du Monde sans savoir où on en sera, Romelu on va le laisser à Naples alors qu’il pète la forme...", s'étonne-t-il ensuite.

Pour Marc Delire, aujourd'hui, Domenico Tedesco s'est écrasé et a laissé le pouvoir aux joueurs. "Tedesco, il la ferme. Il joue un peu son poste là", estime même notre expert. "Avant il les portait, maintenant il les cache. C’est le Docteur Maboul du football belge", ironise-t-il ensuite, regrettant lui aussi le trop grand nombre d'essais effectués dans une compétition officielle.

Enfin, Kevin Sauvage s'interroge sur les conséquences du choix du sélectionneur de laisser De Bruyne et Lukaku au repos. "Ce qui me pose question, c’est le discours qu’il va avoir vis-à-vis des autres. Ils ont aussi un calendrier chargé… Mais les joueurs ont pris le pouvoir, on les fait trop jouer, le calendrier est surchargé. La Ligue des nations, il n’y a pas un joueur qui va dire qu’il veut la jouer ou la gagner", lâche le journaliste de la Dernière Heure.