L'ogre espagnol contre la conquérante Géorgie, la Slovaquie face à une Angleterre en doute

Les huitièmes de finale de l'Euro 2024 se poursuivront dimanche à 18h00 avec le duel entre l'Angleterre et la Slovaquie, à l'Arena AufSchalke de Gelsenkirchen. À 21h00, l'Espagne rencontrera la Géorgie au stade de Cologne.

L'Angleterre est sortie en tête de son groupe avec 5 points. Invaincue, elle est cependant repartie sans les honneurs puisqu'elle n'a inscrit que deux buts sur ses trois matchs face à la Serbie (0-1), au Danemark (1-1) et à la Slovénie (0-0). Le sélectionneur Gareth Southgate a fait l'objet de vives critiques en son pays, et les Three Lions peinent à satisfaire leur public.

La Slovaquie a quant à elle créé la surprise d'entrée face aux Diables Rouges (0-1). Finalement, sa défaite devant l'Ukraine (1-2) et son partage en conclusion contre la Roumanie (1-1) l'ont vue terminer à la 3e place. Pour sa deuxième apparition à ce stade de la compétition, elle peut néanmoins jouer son va-tout contre une Angleterre en doute.