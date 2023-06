Michel-Ange Balikwisha s'est remis de ses émotions pour jouer "une grosse compétition"

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe de Belgique avec l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha n'aura pas eu beaucoup de temps pour savourer son triomphe. Le Diablotin s'est déjà remis de ses émotions, "car une grosse compétition va commencer", a-t-il expliqué mercredi en conférence de presse à propos de l'Euro espoirs qui débutera le 21 juin en Roumanie et en Géorgie.

Après les Pays-Bas en ouverture de leur tournoi, le 21 juin, les Diablotins retrouveront la Géorgie d'un certain Khvicha Kvaratskhelia. À l'instar d'Openda, l'ailier du Napoli, international seniors, redescendra chez les espoirs pour jouer l'Euro. "C'est un être humain comme moi", a tempéré l'Anversois au sujet de son vis-à-vis géorgien. "Il n'a peut-être pas les mêmes qualités que moi, la même intelligence. Chacun son style de jeu, mais il est plaisant d'affronter un joueur qui a réussi une superbe saison en Italie."

Arrivé dans la chaleur et sous le soleil, Balikwisha a apprécié la préparation. "Pour le groupe, cela s'est très bien passé. L'ambiance était bonne, il faisait chaud. C'était intense", a expliqué l'attaquant de 22 ans. "On a croisé quelques-uns de ceux qui ont disputé les qualifications avec nous", a-t-il fait remarquer à propos de ses coéquipiers partis rejoindre les rangs des Diables Rouges. Parmi ceux-ci se trouve Loïs Openda, qui disputera bien l'Euro U21 avec les Diabotins malgré sa sélection en A. "Il a des qualités que peu de gens ont", a apprécié Balikwisha.

Ignace Van der Brempt, qui s'est dit "physiquement prêt" après une saison à Salzbourg marquée par les blessures, ne craint pas plus le virevoltant napolitain sur lequel il pourrait être amené à défendre. "Je me concentre sur mon propre jeu, pas sur lui", a-t-il expliqué. "Si je fais mon boulot, ce sera bon pour moi et pour l'équipe."